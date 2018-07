Nieuw kapsel van Zac Efron oogst felle kritiek

Eén maand nadat Kim Kardashian er op sociale media flink van langs kreeg, omdat ze met typische Afrikaanse vlechten op de rode loper verscheen, is nu ook Zac Efron aan de beurt. De dreadlocks van de Amerikaanse acteur vallen overduidelijk niet in de smaak, en wat meer is, sommige internetgebruikers beschuldigen hem zelfs van culturele toe-eigening.

Zac Efron postte op Instagram een selfie van zijn nieuwe dreadlocks, met als onderschrift: "Just for fun", maar zo leuk lijken zijn volgers zijn nieuwe kapsel niet bepaald te vinden. De Amerikaanse acteur wordt zelfs beschuldigd van culturele toe-eigening, aangezien dreadlocks eerder door de zwarte, Afrikaanse gemeenschap gedragen worden.

Just for fun ?? Een bericht gedeeld door Zac Efron (@zacefron) op 5 Jul 2018 om 10:24 (PDT)

Hoewel de acteur felle kritiek te verduren kreeg op Instagram, blijkt de discussie op Twitter toch eerder gevarieerd. Sommigen geven er helemaal niets om en zijn van mening dat geen enkel kapsel door een bepaalde bevolkingsgroep opgeëist kan worden, terwijl anderen blanken liever niet met een Afrikaans kapsel zien.

ugh people are allowed to be pissed off at zac efron having dreads like that’s literally cultural appropriation and unless you’re black you don’t have the right to argue otherwise — isabelle (@pastskies) 7 juli 2018

People really mad that Zac Efron got dreads, dreads are universal not just for black people, ancient people in Babylon had dreads, even Viking women and men had braids & dreads, y’all need to chill — Tre Da'vis ?? (@TreRighteous) 6 juli 2018

Ewwww why is Zac Efron doing dreads too? They ain’t made for white folks. — No they ain’t, they think it’s a fun trend https://t.co/cOw8mOeJo6 — Zoe?? (@ptxdwts) 5 juli 2018