Jambon op werkbezoek op Werchter en het blijft druk voor het Rode Kruis

Vorig jaar kwam het festival een maand na de terreuraanslag tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester en was de veiligheidsproblematiek prominent aanwezig. Nu is iedereen al gewoon geraakt aan grondige controles bij het binnenkomen, maar veiligheid blijft zeer belangrijk onderstreepte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon die op de laatste dag van het festival op bezoek kwam: “We hebben die terreurdreiging nog steeds voor een gedeelte, dus er zijn een reeks maatregelen genomen.”

Op de vraag voor welke bands hij komt, antwoordt minister Jambon: “Ik ben hier voor de bands die zich bezighouden met de veiligheid op de wei, voor de mensen die hier dag en nacht in de weer zijn zodat andere mensen kunnen feesten in de meest veilige omstandigheden. Dit festival is topprofessioneel, één van de modelfestivallen als je naar de veiligheidsmaatregelen kijkt. Ze hebben natuurlijk al die jaren een enorme ervaring opgebouwd en er wordt geleerd van die ervaring. Elk jaar komt er iets bij. Daardoor is het festival een echte referentie geworden wat de veiligheid betreft.”

Komt hij dan echt niet voor de muziek? Jambon: “Ik ben minder thuis in dit genre. Dit is de muziek van mijn kinderen. Ik ben hier niet echt voor wat op het podium gebeurt.”

Veiligheidsincidenten zijn er niet geweest op het festival. De politie heeft weinig werk. Zaterdag moest er twee keer op een camping opgetreden worden wegens nachtlawaai.

Het Rode Kruis draait wel op volle toeren en blijft het drukker hebben dan de voorbije jaren. Rotselaars burgemeester Dirk Claes: “2.300 mensen kwamen op de derde festivaldag langs voor verzorging. 24 mensen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Niemand is er ernstig aan toe.”

De eerste concerten zijn al afgelopen op de weide. Op het einde van haar set op het hoofdpodium kreeg Lyndsey Gunnulfsen van PVRIS de festvalgangers die al wakker waren aan het springen. Op hetzelfde podium treden zondag Novastar, Eels, Noel Gallagher, Nick Cave en Arctic Monkeys op. In The Barn komen de laatste concerten van deze Werchtereditie van George Ezra, David Byrne, Nine Inch Nails en Parov Stelar.