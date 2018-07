Aanrijding tussen bestelwagen en auto op A12: één dode en acht gewonden

Bij een zwaar ongeval op de A12 in Willebroek zijn acht gewonden en één dode gevallen. De A12 is richting Brussel volledig versperd, richting Antwerpen is één rijstrook beschikbaar.

De A12 is zondagmiddag volledig versperd geraakt richting Brussel ter hoogte van Willebroek na een ernstig ongeval op het kruispunt met de Veurtstraat. Een bestelwagen en een personenwagen raakten betrokken bij het ongeval. Er vielen acht gewonden en één dode.

Het verkeer richting Brussel wordt over langere afstand omgeleid via de N16 en vervolgens de E19. Ook richting Antwerpen is door het ongeval één rijstrook afgesloten. Er is grote verkeershinder.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.