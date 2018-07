Belgische fans kunnen in extremis nog tickets kopen voor halve finale, maar je moet er wel een pak geld voor neertellen

Belgische fans die geen ticket hebben kunnen bemachtigen voor de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk krijgen een allerlaatste kans. Hoewel de match in Sint-Petersburg al lange tijd uitverkocht was, zijn er toch weer tickets beschikbaar op de site van de wereldvoetbalbond FIFA.

Wie last-minute nog een trip naar Rusland wil doen om de Rode Duivels live aan te moedigen, zal wel stevig in de portefeuille mogen tasten. Voor het goedkoopste ticket leg je al 285 euro neer, voor een hogere categorie betaal je 480 of 750 euro. Let wel: het gaat hier om prijzen exclusief kosten voor de vlucht. De Fan Flights van SN Brussels Airlines waren zaterdag in geen tijd uitverkocht, maar wie op internet zoekt, vindt wel vluchten bij andere maatschappijen. Al mag je daar ook rekenen op bedragen tussen de 700 en 1.000 euro voor een ticket heen- en terug. Bovendien moet je ook wat geduld hebben. De wachttijden lopen momenteel al op tot bijna een half uur.

Het gaat enkel over tickets voor de halve finale, nog niet voor kleine finale of finale. De nu aangeboden tickets komen meer dan waarschijnlijk van Brazilianen die een ticket hadden gekocht in de veronderstelling dat hun ploeg de halve finale speelde. Zij konden na de uitschakeling hun ticket opnieuw aanbieden bij de FIFA zodat die weer doorverkocht konden worden aan gegadigden. Ook Franse fans kunnen zich dus storten op de allerlaatste inkomkaarten.

Tijdens de afgelopen kwartfinale tegen Brazilië waren er amper 1.000 Belgische supporters in het stadion tegenover 20.000 Brazilianen. Voor de match tegen de Rode Duivels hoopten de Rode Duivels zelf dat er meer rode fans in de tribune zouden zitten. “Ik heb begrepen dat er vrij weinig vluchten waren”, zei Jan Vertonghen daar eerder over. “Mensen wilden wel komen, maar raakten simpelweg niet tot in Kazan. Raar dat dat zo moeilijk blijkt te zijn. Ik hoop dat ze toch wat extra vliegtuigen naar Sint-Petersburg sturen.” Kompany treedt zijn ploegmaat bij: “Graag een logistieke inspanning zodat onze supporters massaal kunnen komen.”