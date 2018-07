Helft Thaise voetballers gered uit grot na urenlange reddingstocht

In Thailand zijn al zes voetballers succesvol uit het ondergelopen grottencomplex bevrijd, nadat ze ruim twee weken vastzaten.

LEES OOK: Ultieme reddingsactie om Thaise voetballertjes uit grot te halen: “Operatie kan dagen duren”

LEES OOK:Vlaamse duiker over reddingsoperatie in Thailand: “Dat het risicovol is, is een understatement”

Volgens Khaosod kwamen de eerste twee jongens, begeleid door duikers, rond 12.40 uur Belgische tijd (17.40 uur lokale tijd) naar buiten. Ze werden onderzocht door een medisch team ter plaatse. Vervolgens zijn ze per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Niet veel later verlieten nog eens vier andere jongens de grot. Het is nog niet duidelijk in wat voor toestand ze verkeren, hoewel een van hen er niet goed aan toe zou zijn.

In totaal zaten er twaalf voetballers (tussen de 11 en 16 jaar) en hun 25-jarige trainer vast in de grot. Voor ieder van hen staat een medisch team klaar. Het plan is om de jongens na een eerste medische keuring individueel naar het ziekenhuis van Chiang Rai, zo’n 60 kilometer, te vervoeren per ambulance. Er staan ook dertien helikopters klaar, mocht er iemand in kritieke toestand verkeren.

Reddingsoperatie sneller verlopen dan gedacht

De reddingsoperatie ging om 05.00 uur Belgische tijd van start. Geschat werd dat de eerste jongens niet voor 16.00 uur de ingang van de grot zouden bereiken. De bevrijding van de eerste twee verliep dus beduidend sneller dan gedacht.

Volgens de leider van het reddingsteam kan de hele operatie twee tot vier dagen duren.

Het reddingsteam bestaat uit dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise collega’s en vijf leden van de Thaise marine. Iedere jongen wordt door het circa vier kilometer lange parcours begeleid door twee duikers.

De groep kwam op 23 juni vast te zitten, nadat het tunnelcomplex onder water kwam te staan door de hevige regenval.