Sociale media worden overstelpt met Instagramwaardige babyshowers

In ons land zijn babyshowers nog niet helemaal ingeburgerd, maar in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn dergelijke feestjes voor de geboorte van een baby razend populair, en vooral ook big business. Zwangere vrouwen kijken niet op een euro meer of minder en uiteraard wordt dit op sociale media breed uitgesmeerd.

Een babyborrel is bij ons gebruikelijker dan een babyshower, maar in andere delen van de wereld wordt de geboorte gevierd voor het kindje er effectief is. Tijdens een dergelijk feestje krijgt de moeder allerlei geschenkjes om zichzelf en haar baby in de watten leggen, moet ze tijdens een spelletjesronde bewijzen dat ze luiers kan vervangen, delen moeders hun geheimen met elkaar ...

Maar deze feestjes in intieme kring blijken nu steeds meer uit te groeien tot sociale evenementen die absoluut Instagramwaardig moeten zijn. Dat meldt de Australische krant Daily Mail Australia. "Iedere toekomstige moeder is op zoek naar Instagramwaardige foto's om hun babyshower perfect in de kijker te plaatsen. Aangezien Facebook, Instagram en Pinterest de ultieme inspiratiebronnen vormen voor feestinspiratie, rust er een zware druk op de schouders van de organisatoren om nog uniekere thema's, decoraties en locaties te pakken te krijgen zodat hun feestje uitblinkt op sociale media", aldus LENZO, Australisch marktleider in feestbenodigdheden in de Australische krant.

Ook bij de celebs wordt de geboorte van hun baby door toekomstige moeders in alle luxe gevierd. Zo ook bij Eva Longoria, Kourtney Kardashian en Chrissy Teigen.