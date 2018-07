Vlaamse duiker over reddingsoperatie in Thailand: “Dat het risicovol is, is een understatement”

D-Day in Thailand: een groep internationale duikers is een reddingsoperatie begonnen om de jonge voetballers en hun coach uit de grot te halen waar ze al ruim twee weken opgesloten zitten. “Dat het een risicovolle onderneming is, is een understatement.”

“Het team is ongeveer twee uur geleden naar binnen gegaan”, zei Ben Reymenants, de ervaren Antwerpse duiker die de actie in Thailand helpt coördineren, iets voor 09.00 uur op De Ochtend. “Ik verwacht binnen 6 uur een telefoontje vanuit kamp 3 of dat is gelukt.”

Ben Reymenants. Foto: rr

Kamp 3 ligt op anderhalf uur klimmen en duiken van de ingang. “Daarna begint het echte duikwerk”, aldus Reymenants. “Dan is het nog een goede drie uur tegen de stroom in zwemmen. De terugweg is iets makkelijker, met de stroming mee. Vanaf kamp 3 hebben ze een kabelbaan gemaakt, ook om de 400 duikflessen heen en weer te trekken. Dat zou de dingen wel moeten kunnen versnellen.”

De Vlaamse duiker benadrukt dat er dan “toch overwogen is om gezichtsmaskers te gebruiken” om de jongeren te redden. “Ik hoop dat die passen, want de kinderen zijn toch wel heel erg vermagerd.” De grootste vrees is dat de maskers tijdens de tocht van 2,5 kilometer zouden gaan lekken.

De bedoeling is om de jongens in groepjes van vier te redden. Per groepje zullen twee reddingswerkers per jongen ingeschakeld worden.

Duiken

Reymenants bevestigt dat de jonge voetballertjes wel degelijk zullen moeten duiken. “Een derde van de grot bestaat momenteel uit luchtbellen, waarbij je aan de oppervlakte kunt zwemmen. Dat is dus adembaar. De stukken die gedoken moeten worden, worden dus kleiner. Er zijn wel een paar stukken die heel nauw zijn, maar een halve meter hoog. Dat wordt stressvol om die kinderen daardoor te krijgen.”

De duiker vreest dat het weer alsnog roet in het eten kan gooien. Ondertussen is het opnieuw aan het regenen. “Ik hoop niet dat het de operatie bemoeilijkt.” Als het te hard regent, moet de operatie gestaakt worden.

Elon Musk

Er wordt ook nog steeds naar alternatieve oplossingen gezocht. Zo staat Reymenants in verbinding met ingenieurs van ondernemer Elon Musk. “Er is overwogen om een kleine capsule te maken, die met zuurstof te vullen en zo naar buiten te laten drijven.”

“Het is natuurlijk wel niet evident om zo’n ding door zo’n labyrint te navigeren. Dus dat is niet de meest voor de hand liggende oplossing. Maar is het nog steeds beter dan 3 à 4 maanden overwinteren in een kamer op een hoop modder”, aldus Reymenants op de VRT.