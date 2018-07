Limburgs gezin zit vast in Japans noodweer: “Het heeft 48 uur aan een stuk gegoten”

Bij het noodweer in Japan zijn in totaal al minstens 51 mensen omgekomen, terwijl 6 gewonden in kritieke toestand verkeren en nog 46 personen vermist zijn. Dat berichtten lokale media zondag. Ook een Limburgs gezin kwam vast te zitten door het noodweer.

Het hardst getroffen is de westelijke prefectuur Hiroshima, waar het aantal bevestigde doden nu al naar 23 is geklommen, terwijl nog 21 mensen er vermist zijn. Daarnaast kreeg ook de prefectuur Ehime (op het eiland Shikoku) het hard te verduren, met al 18 overlijdens en nog 7 vermisten.

De hevige regenval in het westen van Japan begon donderdag. Overstromingen, aardverschuivingen en blikseminslagen veroorzaken heel wat schade aan huizen en auto’s. In totaal hebben zowat 3,6 miljoen Japanners in achttien prefecturen een evacuatiebevel gekregen, onder wie 1,7 miljoen in Hiroshima en 77.000 in Osaka.

Limburgs gezin

“We hebben inderdaad in onophoudelijk regen gezeten. Het heeft 48 uur aan een stuk gegoten. We zaten in Kyoto, en kregen iedere 15 min een noodmelding. De Japanse overheid stuurde iedereen berichtjes over de toestand in de buurt”.

“We hebben een aantal zaken niet kunnen bezoeken omdat je er niet meer geraakte of dat er gevaar was voor modderstromen of overstroming.

Op dit moment bevindt het gezin zich in Kanazawa. Wat 2 uur van Kyoto ligt. Omwille van het slechte weer konden ze geen gebruik maken van het openbaar vervoer. “Dus hebben we gisteren een grote omweg via Tokio moeten doen. Maar we zijn er geraakt. Andere toeristen zaten vast. Want sommige delen zijn niet meer te bereiken”