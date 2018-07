“Mijn enige filmrol”

Jo Röpcke noemde haar destijds in ‘Première‘ “de verrassing van de film”, die gedurende achttien jaar de grootste Vlaamse kaskraker was, met 1.082.000 bezoekers. Tot ‘Loft’ in 2008 nog beter deed, met 1,2 miljoen bezoekers.

Bea Van der Maat, tot dan enkel bekend als zangeres van Won Ton Ton en presentatrice van ‘Tien om te Zien’, speelt in ‘Koko Flanel’ een medewerkster van het modellenbureau waar Placide Smellekens (Urbanus) door een samenloop van omstandigheden aangenomen wordt als mannequin. En uiteraard wordt Placide tot over zijn oren verliefd op haar.

Bea Van der Maat: “Toen Urbain me belde, was mijn eerste reactie: ik ben geen actrice. Hij stelde voor om een test te doen bij hem thuis. Stijn Coninx heeft dat toen gefilmd. Hij vond mijn acteren niet zo goed, maar de uitstraling was oké. Ze hebben toen Hugo Van den Berghe erbij gehaald om mij gedurende drie weken een basis mee te geven en hebben dan weer een test gedaan. Die was beter. Op de set heeft Blanka Heirman me begeleid. Daar heb ik veel steun aan gehad. Mijn eerste scène was met Ann Petersen, een imposante figuur en een topactrice. Ik was geïntimideerd, ook door al dat volk op de set. Maar ze hebben me allemaal gesteund, er was sympathie van alle kanten. Urbanus is een hele toffe om mee samen te werken en Stijn blijft altijd rustig. Die rust en dat plezier stralen af op de hele ploeg. Het enige spannende was dat ik tijdens de draaidagen ook soms naar ‘Tien om te Zien’ moest. Dat waren hectische toestanden.”

Alberto

Ondanks het succes van de film is het voor Bea Van der Maat bij die ene filmrol gebleven. “Later hebben Urbanus en ik nog wel een cameo gedaan in ‘Max’ - als Maria en Jozef in de kerststal - maar daar is het bij gebleven.“

Haar zangcarrière, die begon in ‘82 met Won Ton Ton in Humo’s Rock Rally, heeft geduurd tot 2004, al deed ze later nog een tournee met Guy Swinnen, in 2010, toen ze allebei 50 werden.

“Ik heb voor het onderwijs gekozen, toen mijn kinderen naar het middelbaar gingen. In de weekends weg, dat was geen gelukkige combinatie. Ik heb er een streep onder getrokken en heb er nooit spijt van gehad.”

Voor Koen Crucke, die in ‘Koko Flanel’ kapper Jean-Claude speelt, had de film echter wel verstrekkende gevolgen: die rol vormde de inspiratie voor Alberto, het personage dat hij jarenlang in ‘Gert en Samson’ zou vertolken.