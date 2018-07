Khalids zoektocht naar volwassenheid: meezingen met de tape en op de billen van de cheerleaders tikken

In februari vierde hij zijn verjaardag nog in ons land en zaterdagavond mocht de 20-jarige Khalid afsluiten in ‘The Barn’. Zijn T-shirt met de slogan ‘Teenage poetry’ deed een muzikaal hoogstandje verwachten, maar de zanger nam ons tevergeefs mee op zijn zoektocht naar volwassenheid. Een zoektocht die bestond uit meezingen met de tape en op de billen van de cheerleaders tikken.

‘Let’s do all the stupid shit that young kids do.’ De eerste woorden van de Amerikaanse zanger leken meteen de voorbode voor een matige 75-minuten durende show. Op zijn debuutalbum ‘American Teen’ zingt ...