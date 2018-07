OPROEP. Duivelsgekte slaat toe in het kraambed: Kompany en Hazard het populairst, al 37 baby’s met een ‘Duivelse’ naam

De straffe prestaties van onze Rode Duivels inspireren duidelijk ook jonge ouders bij het kiezen van een voornaam. Sinds 14 juni, het begin van het WK, kregen al 37 baby’s een naam van één van onze Duivels. Vince(nt) en Eden zijn daarbij het populairst.

Bent u papa of mama van één van de 37 baby’s met een ‘duivelse naam’ of kent u de ouders, geef ons dan een seintje op hier@reageren.be

Het is een fenomeen dat je ook zag na het WK van vier jaar geleden. Plots kwamen er hier 93 Edens op de wereld. En 13 jongetjes kregen toen ook de naam Adnan, naar Januzaj. Terwijl die namen een jaar eerder maar de helft zo vaak gekozen werden. Het strafste voorbeeld toen was Titus Marouane Dries Tijtgat. Geboren in Gent op 17 juni, de dag dat Marouane Fellaini en Dries Mertens scoorden tegen Algerije.

Nu is het dus opnieuw van dat, en Vincent Kompany spant duidelijk de kroon qua populariteit. Zeventien jongetjes kregen de voorbije weken de naam Vince, nog eens drie Vincent. Eden Hazard heeft sinds kort vier extra naamgenootjes. Wel is het dit WK nog wachten op een eerste Toby, Marouane, Nacer, Yannick, Romelu of Michy. Opvallend: sinds het begin van de wereldbeker werd in de provincie Antwerpen ook wel al één Neymar geboren. En ook nog twee jongens met de naam Lionel, naar Messi. Eén in Limburg en één in West-Vlaanderen. Van een Ronaldo is er geen spoor.

Nu voetballers, vroeger ridders

In andere landen gebeurde dit in het verleden ook al. Toen de Fransen het WK van 1998 wonnen, werden plots drie keer meer Zinédines geboren. Of Lilian naar Lilian Thuram. En in Brazilië ben je echt wel niet uniek wanneer je Neymar heet. Alleen al in São Paulo lopen er al 579 rond.

Kortom: het is van alle tijden. Zeer lang geleden ‘bezondigden’ ouders er zich namelijk ook aan. Alleen waren er toen geen voetballers, maar wel ridders die op handen gedragen werden. “In de twaalfde eeuw heetten jongens vaak Diederik, naar de toenmalige graaf van Vlaanderen”, aldus Annelies Somers van het Gentse Rijksarchief. Zij deed onderzoek naar voornamen door de eeuwen heen. “Of Walewijn in de vijftiende eeuw. Een vaak voorkomende naam in ridderromans.”

Al 37 Duiveltjes sinds 14 juni

Vince: 17

Eden: 4

Thomas: 4

Vincent: 3

Dries: 3

Jan: 2

Axel: 2

Thibaut: 1

Kevin: 1