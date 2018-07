Dit is het eerste Saudische model op Paris Fashion Week

Taleedah Tamer (18) heeft een opmerkelijk debuut gemaakt tijdens Paris Couture Fashion Week. Nooit eerder verscheen een Saudisch model op de catwalk van een prestigieuze coutureshow in de Parijse hoofdstad. "Ik besef dat veel Saudi's niet akkoord gaan met mijn modellencarrière," vertelde het model in een interview met de krant The New York Times, "en hoewel ik hun mening respecteer, ben ik trots dat ik in staat ben om de perceptie van moderne Saudische vrouwen te veranderen."

Taleedah Tamer wordt getipt als het allereerste Saudische supermodel, en dat heeft ze grotendeels te danken aan haar gedenkwaardige verschijning op de catwalk van Antonio Grimaldi tijdens Paris Couture Fashion Week. Hoewel eerder al Saudische modellen in het modewereldje opdoken, mag zij zichzelf het eerste model uit het koninkrijk noemen dat ooit op een Parijse coutureshow haar opwachting maakte. Op Instagram deelde ze een korte video, waarop te zien is hoe zij de show mag openen.

The opening @fashiontv Een bericht gedeeld door Taleedah Tamer ????? ??? (@taleedah) op 3 Jul 2018 om 11:43 (PDT)

Tijdens een interview met met de krant The New York Times vertelde het model over haar gedurfde keuze om als model naar buiten te treden: "Ik besef dat veel Saudi's niet akkoord gaan met mijn modellencarrière, en hoewel ik hun mening respecteer, ben ik trots dat ik in staat ben om de perceptie van moderne Saudische vrouwen te veranderen. Ik vertegenwoordig Saudische vrouwen die mooi en sterk zijn en ik wil hen op de juiste manier vertegenwoordigen."

"Als jong meisje stond ik er niet bij stil dat ik nooit Saudische vrouwen in modebladen zag. Toen ik ouder werd, begon ik me wel af te vragen waarom die vrouwen er niet zoals mij uitzagen. Waarom zou modellenwerk niet op een manier die respect toont voor onze cultuur kunnen worden beoefend?" Als kind van een Italiaanse moeder en een Saudische vader hoopt ze nu het pad te effenen voor andere modellen uit haar thuisland. Het model prijkt ook op de cover van het zomernummer van Harper's Bazaar Arabia.