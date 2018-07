Michel Preud’homme: “Courtois is de beste keeper van dit WK”

Thibaut Courtois zette vrijdag in de kwartfinale tegen Brazilië (2-1) een knalprestatie neer. Ook Michel Preud’homme keek uiteraard de partij van de Rode Duivels en is lyrisch over de Bilzenaar. “Courtois is de beste doelman van het WK”, aldus de Standard-trainer, die op de wereldbeker in 1994 een soortgelijke superpartij speelde tegen Nederland.