Doopfoto's van Kate Middleton onthuld, één dag voor prins Louis gedoopt wordt

De Britse prins Louis wordt op maandag gedoopt en op Twitter werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele foto's uit de oude doos boven te halen. De foto's werden zesendertig jaar geleden genomen tijdens het doopfeest van Kate Middleton, die ondertussen zelf de trotse moeder is geworden van prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Met het doopfeest van de derde telg van prins William en Kate Middleton dat met rasse schreden dichterbij komt, blikken de fans alvast even terug met foto's van het doopfeest van de hertogin zelf. Op Twitter postte een gebruiker, die een volledige pagina wijdt aan het gezin van het koppel, enkele intieme familiefoto's van de Middletons.

Volgens de post werd Kate Middleton op 20 juni 1982 gedoopt, net één dag voor de geboorte van prins William. Op de foto's is de hertogin te zien in een wit doopkleed, terwijl de verschillende leden van de familie trots met haar op de arm poseren.

We are 6 days away from Prince Louis’ and to celebrate that let’s look at The Duchess of Cambridge’s christening back on June 20th, 2018 (exactly a day before her future husband was born)! pic.twitter.com/5UgNqCofbP