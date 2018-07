Reddingsactie begonnen om Thaise voetballertjes uit grot te halen: “Vandaag is D-Day”

Een groep van internationale duikers is zondag een reddingsoperatie begonnen om de Thaise voetballers en hun coach uit de grot te halen waar ze al ruim twee weken opgesloten zitten. Door de verwachte moessonregens is de reddingsmissie noodzakelijk, aldus de lokale gouverneur. “Vandaag is het D-Day.”

De evacuatie van de twaalf voetballertjes en hun trainer die al ruim twee weken geblokkeerd zitten in een grot in het noorden van Thailand, is zondagochtend rond 10 uur (5 uur Belgische tijd) gestart. Dat heeft de gouverneur van de noordelijke provincie Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, die de reddingsoperatie leidt, gezegd.

In totaal zijn achttien duikers in de grot gestuurd om de voetballertjes en hun coach één voor één te redden. Volgens de gouverneur zal ten vroegste om 21 uur (16 uur Belgische tijd) de eerste jongens uit de grot zijn gehaald, maar zal de redding waarschijnlijk nog veel langer duren. Volgens een legerofficier kan de operatie afhankelijk van het weer drie tot vier dagen in beslag nemen.

Een Australische dokter was zaterdagavond nog bij de kinderen en besliste dat ze gezond genoeg waren voor een evacuatie. Medische team bereidden zich al drie dagen lang voor om zich over de groep te ontfermen als ze weer bovenkomen.

Volgens Narongsak Osottanakorn is "het grootste deel" van de route van 1,7 kilometer door de lager dan verwachte regenval bewandelbaar. Het is niet duidelijk of de kinderen, die duiklessen hebben gekregen, ook effectief zullen moeten duiken.

De voetballers, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni na een voetbaltraining naar de grot Tham Luang te gaan. Ze raakten er ingesloten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden duikers er maandagavond in om de groep voor het eerst te bereiken.

De twaalf voetballers en hun trainer.

