Fenomenaal Pearl Jam op Werchter: elektriciteit en 60.000 smartphones in de lucht

Werchter - Soms denk je het na 25 jaar wel met een band gezien te hebben. En dan krijg je een fenomenale show als die van Pearl Jam zaterdagavond geserveerd. Moest u er nog aan twijfelen: de grungeband is nog steeds dé headliner van Rock Werchter. Dat Alex Turner zijn borst maar nat maakt.

Een matig Pearl Jam hebben ze in Werchter nog nooit zien passeren, maar na vier eerdere doortochten dachten wij wel te weten wat te verwachten van een optreden van de grungegiganten. U mag echter blij zijn dat Roberto Martinez niet ons maar Thibaut Courtois in de goal posteerde, want hoe hard kan een mens de bal misslaan? Al vanaf opener ‘Elderly Woman…’ voelde dit optreden wat specialer aan. Er hing elektriciteit in de lucht, en de refreinen van pakweg ‘Even Flow’ of ‘Alive’, of de zoveelste magnifieke solo van gitarist Mike McCready waren genoeg om het op de wei in Werchter stevig te laten donderen. Frontman Eddie Vedder voelde het zelf ook: hij pakte tijdens de climax van ‘Even Flow’ nog snel een filmpje van het extatische publiek op zijn smartphone. Wie durft nog beweren dat Pearl Jam is blijven hangen in de jaren negentig!?

En of het er hard aan toeging. Pearl Jam blafte, beet en gromde als een punkband met hondsdolheid, terwijl Eddie eventjes Iggy werd: de gitaar vaak inruilend voor zijn microfoonstatief, ondertussen over het podium razend als een gek. Waar ‘Corduroy’ twee weken geleden op Pinkpop nog als een dekentje aanvoelde, slaat dat refrein ineens in als een spijkerbom op de wei. ‘Steek je kampvuurmomentje waar de zon niet schijnt’, leek Vedder te willen zeggen.

Gekuifde appelsien

Foto: Geert Van de Velde

Want Vedder was gisteravond boos. Op de staat van de wereld, en op Donald Trump. Een aan de gekuifde appelsien opgedragen ‘Habit’ werd al even abrupt afgebroken omdat het Vedder even te veel werd. En Vedder was dronken, van de fles wijn die hij meezeulde op het podium. En van blijdschap, omdat hij backstage voor het eerst in zijn leven Nick Cave tegen het lijf was gelopen. Een mens zou voor minder euforisch zijn. Maar boven alles: Vedder voelde de liefde van het Werchterpubliek dat nu al de vijfde keer uit zijn hand at. Wat wil je, als je dat publiek omverblaast met achtereenvolgens ‘Why Go’, - een oorverdovend luid meegebruld - ‘Jeremy’ én ‘Porch’? Een setlist die all killer, no filler was: wie hier een inzinking kon spotten, moet over een heel straffe microscoop beschikken.

60.000 smartphoneschermpjes

Al kwamen de mooiste momenten niet enkel van hun eigen materiaal. De bandleden kennen immers hun muziekgeschiedenis, en besloten het Werchterpubliek een gratis lesje te geven. Vedder sleurde nog levende bandleden van de legendarische Amerikaanse hardrockband MC5 op het podium om een snoeihard ‘Kick Out The Jams’ , en ook The Ramones werden geëerd met een cover. Mag u ook in het geschiedenislesje rockmuziek placeren: ‘Teenage Wasteland’ van The Who. Een euforische afsluiter in de bis die nog maar eens duidelijk maakte dat enkel Pearl Jam deze festivalweide als rechtmatige eigendom mag claimen.

Foto: Geert Van de Velde

Het mooiste moment kregen we echter toen Jack Johnson het podium werd opgesleurd, om met Vedder een cover van John Lennon’s ‘Imagine’ te spelen. Minutenlang zitten preken over wereldvrede: het klinkt allemaal wat belegen, tot je ziet hoe een 60.000-tal smartphoneschermpjes de zon laten opkomen op een gitzwarte weide en evenveel festivalgangers luidkeels meezongen. Even voelde het alsof we die wereldvrede zowaar voor mekaar hadden. Tenminste, tot Vedder en co de wei weer sloopten met een furieus ‘Once’.

“We zijn blij om hier te mogen zijn op het beste festival ter wereld. Ik meen het oprecht. Prachtige plek, prachtige mensen”, las Vedder in zijn beste huis-, tuin- en keuken-Nederlands zijn spiekbriefje voor. Geen kat die daar nog aan twijfelt na vanavond: Pearl Jam en Rock Werchter zijn voor mekaar gemaakt. Wanneer kom je terug voor nummer zes, Eddie?