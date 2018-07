Luca Brecel plaatst zich voor hoofdtabel World Open snooker

Luca Brecel (WS 15) heeft zich in het Engelse Preston geplaatst voor de hoofdtabel van het World Open snooker. De 23-jarige Limburger zette in de kwalificatieronde de Engelsman Ian Burns (WS 95) met 5-1 opzij.

Brecel potte in de eerste drie frames breaks weg van 74, 77 en 95. De vierde frame was voor Burns die een 66 breaks lukte. Met een 67 break kwam Brecel op één frame van de overwinning. In frame zes volstond een 40 break voor een plaats op de hoofdtabel.

In de eerste ronde van de eindfase, die van 6 tot en met 12 augustus plaatsvindt in het Chinese Yushan, neemt Brecel het op tegen de Schot Scott Donaldson (WS 58). Brecel haalde vorig jaar de laatste vier op het toernooi.

Uitslag kwalificatieronde:

Luca Brecel (Bel/15) - Ian Burns (Eng/95) 5-1

90(74)/7 - 101(77)/6 - 97(95)/8 - 1/78(66) - 85(67)/39 - 103/4