Gemengde gevoelens bij de passage van Jack White op Rock Werchter: “Enkel de riff, maar geen song”

Op zijn best is ie eigenlijk Jack Black: niet de acteur, maar als je dat spierwitte gelaat van hem zou opensnijden, blijkt er een neger onder te zitten. Eentje die hard kan komen. Vette bluesrockriffs zijn er à volonté te vinden bij de man, wiens collectie gitaren menig liefhebber doet kwijlen totdat de Demer uit zijn oevers zou treden. Maar in het slechtste geval komt White niet verder dan enkel de riff en blijft de song achterwege.