Rode Duivels krijgen lof van legende, Engelsen lyrisch over Lukaku: “Hij zou niet tegen die gasten mogen spelen”

De Belgische overwinning tegen Brazilië in de kwartfinales van het WK heeft heel wat losgemaakt. In ons land werd een mini-aardbeving veroorzaakt, in Brazilië werd er geweend en in Engeland strooiden ze met lof. Vooral richting Romelu Lukaku.

Scoren deed ‘Big Rom’ niet tegen de Goddelijke Kanaries, maar de spits van Manchester United toonde wel opnieuw zijn voetbalintelligentie en -instinct. Zo lag hij aan de basis van het tweede Belgische doelpunt, dat op naam kwam van Kevin De Bruyne. Met een streep voor de eeuwigheid.

In de BBC-studio zaten ze met open mond te kijken naar de Rode Duivels en vooral Lukaku ging over de tongen bij de Engelsen. “Het is precies een potje voetbal op de speelplaats”, aldus Rio Ferdinand. “Waarbij een 16-jarige tegen een aantal 11-jarigen komt te staan. Hij is gewoon te groot en te sterk voor iedereen. Eigenlijk zou hij bijna niet mogen spelen tegen die gasten.”

Alan Shearer kon het commentaar van zijn collega enkel bevestigen. “Ik ben enorm onder de indruk van Lukaku”, aldus de Newcastle- en Blackburn-legende. “Snelheid, kracht, macht, talent, techniek, andere spelers betrekken… En dat alles terwijl hij een rol moet spelen die hij niet gewoon is. Hij creëert zo ruimte voor De Bruyne en Eden Hazard. Je zag eigenlijk meteen dat hij er zin in had.”

“En als hij de bal in de open ruimte krijgt, pak je hem gewoon niet meer terug. Hij is té snel en té sterk. Als hij ook gescoord had, had hij een perfecte wedstrijd gespeeld.”

Ondertussen kregen de Rode Duivels ook een compliment uit Italiaanse hoek. Niemand minder dan Alessandro Del Piero, wereldkampioen in 2006, bewierookte de Belgen. “België heeft een geweldige ploeg. Rijk aan talent, dat zich ook opoffert voor het team. Ze zijn super georganiseerd en Hazard is een echte leider. Courtois is fantastisch, Lukaku top. Een verdiende zege en halve finale!”