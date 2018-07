Strafschoppenreeks moet winnaar tussen Rusland en Kroatië aanduiden

Gastland Rusland en Kroatië houden zaterdagavond een strafschoppenreeks in hun kwartfinale op het wereldkampioenschap voetbal. Na 90 minuten stond het zaterdagavond 1-1 gelijk in Sochi. Die stand stond ook bij de rust al op het bord. Denis Cheryshev opende op het halfuur de score voor de Russen, Andrej Kramaric maakte negen minuten later gelijk. In de verlengingen zette Vida de Kroaten weer op voorsprong, maar Fernandes bracht de Russen weer langszij. Tijd voor strafschoppen dus!

De winnaar van het duel neemt het woensdagavond in het Luzhnikistadion in Moskou op tegen Engeland, dat zaterdagnamiddag Zweden met 2-0 versloeg. In de andere halve finale staan de Rode Duivels dinsdag in Sint-Petersburg tegenover Frankrijk. De finale wordt zondag 15 juli in het Luzhnikistadion gespeeld.