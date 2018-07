Geen haar op uw hoofd die eraan denkt om bijna 1.000 euro neer te tellen voor een smartphone? Goed nieuws: we zijn blij dat we u tegenwoordig ook steeds meer goedkope toestellen kunnen aanbevelen. Er beweegt dit jaar heel wat in het belangrijke budgetsegment, waar er keihard om de consument gestreden wordt. Wij bekeken uit het groeiende aanbod drie recente phones die voor nog geen 250 euro flink uitpakken voor de gemiddelde gebruiker.