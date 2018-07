Fernandinho krijgt doodsbedreigingen na owngoal

De Braziliaan Fernandinho en zijn familie zijn het slachtoffer geworden van racistische uitlatingen op sociale media. De middenvelder maakte vrijdag in de kwartfinalewedstrijd tegen België (2-1) een owngoal en wordt door de Braziliaanse ‘fans’ verweten aan de oorzaak te liggen van de uitschakeling. Fernandinho kreeg ook doodsbedreigingen.

Op het internet werd Fernandinho verscheidene keren voor ‘aap’ uitgescholden. Sommigen bedreigden hem zelfs met de dood. Ook Fernandinho’s vrouw werd niet gespaard. ‘Die schooier van een man van jou heeft alles verknald’, klonk het bijvoorbeeld op Instagram.

Het gaat zo ver dat de moeder van Fernandinho haar Instagram-account heeft afgesloten omdat het barstte van de beledigingen. Veel mensen reageren verontwaardigd op de racistische uitingen. Zo zijn er tientallen internetgebruikers die het opnemen voor de Braziliaanse voetballer en zijn familie.

‘Zeg neen tegen racistische aanvallen’, schreef de in de zwarte cultuur gespecialiseerde website Mundo Negro onder een foto van Fernandinho. ‘De owngoal en nederlaag rechtvaardigen in geen enkel geval racisme. Wij staan achter je, Fernandinho’, voegde de site er nog aan toe.

Vrijdagavond barstte de bekende journaliste Glenda Kozlowski (TV Globo) nog in tranen uit toen ze het had over het verdriet van Fernandinho’s familie. Zij maakte ooit nog een reportage over Fernandinho’s moeder.

Fernandinho scoorde in de 13e minuut een owngoal tegen België. De Rode Duivels kwamen zo op voorsprong en wonnen uiteindelijk met 2-1. De 33-jarige speler kwam vier jaar geleden ook al in een storm van kritiek terecht toen hij basisspeler was tijdens de vernedering die Duitsland de Brazilianen in eigen land aansmeerde (7-1).