SJIEK. Doe maar buiten: 5 tips voor een buiten(gewoon)feest

Warme zomerdagen en zwoele avonden: dat vraagt om een gezellig tuinfeest. Geen zin in stress en last-minute gedoe? Check de tips van onze feestexperts en je blaast je gasten omver met een onvergetelijk buitenfeest. Eentje waar je zelf ook van kan genieten.

1. Wees voorbereid

Feestje geven? Start tijdig met de planning. Wat wil je doen; een barbecue of ga je voor iets totaal anders? Wie nodig je uit? En vooral: wat kan er in jouw tuin? Het zijn vragen waar je beter tijdig over nadenkt om chaos te vermijden op de dag zelf.

Sophie Ickmans, event- en partyplanner van Art of Events: “Pinterest is een fantastisch medium om inspiratie op te doen. Heb je het idee gevonden, teken de setting dan uit op basis van jouw tuin, zodat je ook zeker weet dat het kan. Het heeft geen zin om honderd gasten aan tafels te willen zetten, als je er toch geen plek voor hebt.”

Als gastvrouw wil je het je gasten helemaal naar hun zin maken, maar vergeet ook zelf niet te genieten. Ook daarom is planning belangrijk. “Denk goed na over wat je zelf kan en wil doen én over wat je uit handen wil geven. Zoek tijdig een cateraar of een bbq-specialist als je zelf niet wil koken. Het is jammer om een feest te geven als je zelf amper de tijd heb om een babbeltje te slaan met de gasten”, zegt Anne-Catherine Gerets van Clo Clo Studio.

Foto: Ian Hermans / Collishop

2. Zoek naar sfeermakers

Een mooi gedekte tafel, slingers en lampjes in de bomen, ze creëren sfeer in de tuin. Wees creatief, maar ga niet te ver, want dan wordt het al snel kitsch. Kies voor een concept, een kleur of thema als leidraad om je feest aan te kleden. Je kan er zelfs je eten en drinken op afstemmen. “Een tuin is vaak overwegend groen. Ga voor een contrastkleur. Wit werkt altijd, maar met felle kleurtjes kun je een nog sterker contrast vormen. Mexicaans geïnspireerde feestjes met kleuren als fuchsia en oranje zijn op dit moment erg in”, zegt Ine Brands van Studio Lala. “Je kan ook het seizoen zelf als sfeerschepper gebruiken. Staat de lavendel in volle bloei, gebruik dat dan als decoratie op tafel of gebruik veldbloemen of zomers fruit. Kies vooral een thema waar je zelf heel blij van wordt. De gouden tip van Ine: “Versier niet de hele tuin, maar kies voor enkele focuspunten. Of baken een deel van de tuin af met vlagjes of ballonnen.”

De aankleding van de tuin hoeft geen grote hap uit je budget te zijn. Met simpele ingrepen kun je de ideale sfeer creëren. “Organiseer een picknick met dekens, waarop je gasten kunnen plaatsnemen. Zo moet je al geen extra tafels en stoelen huren. Of steek met paletten zelf iets in elkaar. Wat kussens erop en je hebt cozy loungehoekjes”, zegt Sophie Ickmans. “Geef de gasten op voorhand wel duidelijk mee wat ze moeten verwachten, zodat ze niet op hoge naaldhakken op een staanfeest met walking diner staan. En nog een goede tip als je voor zitplaatsen gaat: maak originele naamkaartjes, zodat de gasten elkaar leren kennen. Schrijf de namen op platte keien of maak de kaartjes vast aan een stuk hout, laat je creativiteit los. Deel de tafel zo in dat bekenden en minder bekenden door elkaar zitten.”

Extra servies kun je huren, of ga eens langs in de kringwinkel. Een mix van toffe vintage borden passen perfect in een bohemian garden party.

Denk ook aan verlichting, want als de avond valt, wil je niet in het donker zitten. “De verlichting kan overdag al een onderdeel van de decoratie zijn, denk aan gezellige lampionnen die je in de bomen hangt, mooie kaarsen die op tafel staan of lichtslingers die in de tuin hangen. Foto’s van betoverende tuinfeesten op Pinterest zijn altijd overdag genomen, steevast zie je lampionnen en vlaggen hangen. ’s Avonds kun je ook nog wat sfeervolle fakkels in de tuin aansteken”, zegt Anne-Catherine.

Vergeet de kinderen niet en maak een knutselhoekje, zet doorheen de tuin een spelparcours uit of blaas bij warm weer een zwembadje op.

3. Maak het niet te moeilijk

Bij een tuinfeest denken we vaak aan barbecue, maar het kan perfect anders. Ine Brands: “Je kan kiezen voor een hapje dat in het thema van je feest past, fajita’s of wraps bij een Mexicaans feest bijvoorbeeld. Hou vooral ook rekening met het weer. Zet bij bloedheet weer geen ‘zwetende’ kaasjes en worstjes op tafel. En, als dessert liever fris fruit dan slagroom op hete zomerdagen. Nog belangrijker is dat de drank koel staat. Wil je als gastvrouw zelf meegenieten, dan is een ‘serve yourself bar’ een goed idee. Vul een grote ton of kruiwagen met ijs en flessen drank. Maak van die drankstand meteen een interactieve sfeerschepper. Recent maakte ik een cavabar, waar alles aanwezig was om drie verschillende cava-cocktails te maken. Hoe je dat moest doen, stond mooi uitgeschreven. Ah, en serveer ook lekkere mocktails voor de bobs en zwangere vrouwen.”

Wat je ook kiest, maak het niet te complex. Belangrijker is dat het lekker is, dan dat je gaat voor een zesgangendiner waar de gasten lang op moeten wachten en dat niet ‘wauw’ is. Een diner met goed gevulde en originele picknickmandjes kan zeker zo gezellig zijn

Foto: Ian Hermans / Collishop

4. Hou rekening met het weer

Een groot tuinfeest plan je meestal een tijdje op voorhand. Welk weer het die dag is, weet je niet. Anne-Catherine Gerets: “Wees realistisch, we wonen in België. Heb je een overdekt terras? Ideaal. Of kan je het feest verhuizen naar de living? Heb je een ruimer budget, dan kun je een toffe tent huren. Sophie Ickmans: “Je heb allerlei tenten: in de vorm van een tipi, tenten met de binnenzijde in hout bekleed... Je kan ook kiezen voor een glamping concept, waarbij de gasten die een glaasje te veel ophebben kunnen overnachten in de tuin.”

“Is het wel prachtig weer, vergeet dan niet dat de avonden een stuk koeler kunnen zijn. Zorg voor vuurkorven of laat de barbecue aan. Je kan er ’s avonds nog marshmallows op bakken. En leg hier en daar een dekentje neer. Hou insecten uit de buurt met citronellakaarsen.”

5. Maak een playlist

Een feest zonder muziek, is geen feest. Wil je vermijden dat de gasten, zeker later op de avond wanneer ze al een glas op hebben, om de beurt dj spelen, stel dan zelf een playlist samen. Helaas wordt vaak pas last-minute aan muziek gedacht, terwijl dit net een sfeermaker van formaat is. Anne-Catherine: “Spotify en een muziekbox zijn de oplossing. Overdag kies je voor wat rustigere muziek en een Spotify-playlist als ‘diner with friends’. Mag het ’s avonds wat meer swingen, zijn playlists als ‘garden party’ of ‘summer party’ uitstekende keuzes.”