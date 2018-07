Rock Werchter: Le tour de MGMT

Ooit een roadie een hometrainer zien wegdragen van het podium? In het wonderlijk psychedelische popuniversum van MGMT kan dat. Andrew VanWyngarden van MGMT zong ‘She Works Out Too Much’ voor een kaleidoscoop van groezelige gymbeelden en - op een ander, meer vooruitgeschoven scherm – een weg die hij wegmaalde met de trappers van zijn hometrainer dus.