Ook Verstappen en Vandoorne supporteren voor de Rode Duivels

Ook op de F1 in Silverstone is het WK voetbal alomtegenwoordig. Nog voor het einde van de kwalificaties begon deze namiddag Zweden-Engeland en een massa volk troepte samen voor elk reuzenscherm. Het was feest in de tribunes bij elke goal van de Engelsen. Van de twintig F1-piloten supporteren er twee hevig voor België: Stoffel Vandoorne en ook Max Verstappen.

Stoffel Vandoorne bekeek de wedstrijd van de Rode Duivels vrijdagavond bij McLaren, samen met zijn lief Anna de Ferran. Zij is half Braziliaans en half Engels en moest dus al twee keer in het zand bijten tegen de Belgen. Ze verloor een weddenschap en moest in een shirt van de Rode Duivels door de paddock lopen, maar niemand kon zo’n shirt vinden.

Ook Max Verstappen supportert hevig voor de Rode Duivels. “De ideale finale zou Nederland-België zijn, maar dat duurt nog wel effen. De belangrijkste wedstrijd was die van vrijdag tegen Brazilië. Ik zat hier als enige te schelden als het bijna mis ging en toen de 2-1 op het bord kwam, werd ik even boos. Brazilië brengt normaal heel mooi voetbal, maar tegen de Belgen kwam het kracht te kort. De dribbelaars kwamen er gewoon niet door. Ik geloof in onze kansen. Nu ze Brazilië verslagen hebben, is het vertrouwen groot bij de Rode Duivels. Wie België-Frankrijk wint, wordt wereldkampioen. Engeland heeft niet de kwaliteit van België.”

Verstappen start morgen vanop de vijfde startplek, Vandoorne vanop de zeventiende. In zijn auto zit sinds vanochtend een mysterieus probleem, dat McLaren probeert op te lossen voor de race van morgen.