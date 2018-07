Vandoorne na teleurstellende kwalificatie: "Opnieuw problemen met de wagen"

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne was de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië een teleurstelling. Net als gisteren kende hij ook vandaag heel wat problemen met zijn wagen waardoor hij niet verder geraakte dan een zeventiende tijd.

"We hadden vandaag zeker en vast meer uit de wagen kunnen halen," blikt Vandoorne terug. " Na een slechte derde oefensessie had ik geen goed gevoel in de wagen en ondervond ik moeilijkheden om grip te vinden. We kregen geen goede ronden voor elkaar, het was moeilijk om te pushen en we hadden geen goede snelheid. Het is jammer om zo de kwalificatie te moeten afsluiten."

Op vrijdag verliepen de oefensessies niet geheel probleemloos en ook vandaag kende Vandoorne problemen met zijn wagen. De problemen raakten niet opgelost en dat hypothekeerde uiteraard Vandoorne zijn kwalificatie.

"Sinds deze ochtend hadden we een groot probleem met het gedrag van de wagen wat hem bijna onbestuurbaar maakte. We moeten zien te begrijpen wat er mis is gegaan. Alonso heeft in de andere wagen duidelijk wel een redelijke snelheid, het was dan ook een moeilijke en frustrerende dag."

"Ik denk dat we over het algemeen ons in een betere situatie bevinden dan dat het er vandaag uitzag. Na gisteren was er een verklaring waarom de wagens zo verschillend presteerden. Deze ochtend hebben we beide wagens dan ook op dezelfde manier afgesteld maar iets voelde niet goed in de wagen. We slaagden er voorafgaand aan de kwalificatie niet in om het probleem te vinden. De kwalificatie voelde dan ook redelijk slecht aan en er was niets meer dat we konden doen."

"Ik hoop dat we het tegen de race kunnen oplossen," besloot Vandoorne.

