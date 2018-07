Bree - De traditie van De Potter gaat terug tot 1926, toen de Breese Lieske Damiaans en haar Waalse echtgenoot in Luik een supermarkt openden waar ze ambachtelijk ijs maakten. Na een tijd verhuisden ze naar Bree.

De zaak bleef in familiehanden tot 1994. Dat jaar werd de zaak verkocht aan Frank Janssen uit As. In 2008 werd Jochen Neyens (44) de nieuwe eigenaar. Hij opende nog vier salons ...