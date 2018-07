The Breeders op Werchter: gezellig zootje

De zusjes Deal: altijd een gezellig zootje. Ninetiesriffs en sympathieke smiles struikelen over elkaar. The Breeders plukten aardig wat uit ‘Last Splash’. Nogal wiedes: hun populairste album. ‘Cannonbal’ zat er bij, ‘Divine Hammer’ ook en countrysong ‘Drivin’ 9’. Ook leuk: ‘Gigantic’ van Pixies.

Maar de set viel te vaak stil en andere tracks zoals ‘I Just Want To Get Along’ - gezongen door Kelly en aangekondigd als ‘for the shitstorm that now blows in the USA’ - klonk kwaad maar kon toch op een pak minder enthousiasme en interesse rekenen. Kortom: compleet voorspelbaar concert waarbij de tent de oudjes wou horen en de rest erbij nam. Dan zijn de concerten van Pixies toch een pak opwindender.