Neymar kan uitschakeling nog steeds niet verteren: “Treurigste moment uit carrière”

Voor Neymar is het WK voetbal in Rusland op een sisser van jewelste afgelopen. Het goudhaantje van de Seleção kon niet verhinderen dat de Rode Duivels Brazilië vrijdag in de kwartfinales (2-1) naar huis stuurden. “Dit is het treurigste moment uit mijn carrière”, schreef de aanvaller van Paris Saint-Germain zaterdag op Instagram.

“We wisten dat we verder konden geraken en geschiedenis schrijven, maar het mocht deze keer niet zijn”, kinkt het. “Het is moeilijk de kracht te vinden om weer voetbal te spelen. Aan onze droom is een einde gekomen, maar ze nemen hem niet weg uit ons hoofd en hart.”

Brazilië trok als topfavoriet naar Rusland en was met niets minder tevreden dan een zesde wereldtitel. De Rode Duivels maakten vrijdag in de kwartfinales echter een einde aan die ambitie. Neymar en co stapten zaterdag op de vliegtuig richting Brazilië, België speelt dinsdag de halve finales tegen Frankrijk.