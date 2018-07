Genk -

Enkele weken nadat de visclub Nieuwe Erven in Waterschei geconfronteerd werd met massale vissterfte is het visbestand weer helemaal hersteld. Enkele honderden vissen stierven naar alle waarschijnlijkheid door een gebrek aan zuurstof. Het was de eerste maal dat de club zo’n slag te verwerken kreeg. Inmiddels kan vissen weer als weleer.