Einde verhaal voor Elise Mertens op Wimbledon: Slovaakse is in twee korte sets te sterk

Brussel - Voor Elise Mertens (WTA 15) is de derde ronde zaterdag het eindstadium op Wimbledon geworden. De Limburgse verloor van de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 33) in tweemaal 6-2. De partij duurde een uur en 15 minuten.

Cibulkova treft in de achtste finales Su-Wei Hsieh (WTA 48) uit Taiwan. Zij schakelde de Roemeense Simona Halep (WTA 1) uit in drie sets: 3-6, 6-4 en 7-5.

Het was voor onze landgenote haar tweede deelname op het Londense gras in het enkelspel. Vorig jaar sneuvelde Mertens in de openingsronde tegen Venus Williams, die nadien de finale bereikte.