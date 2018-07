De zon schijnt, het is aangenaam warm én de Rode Duivels staan in de halve finale. Wat wil een mens nog meer? Inderdaad! Een leuke uitstap voor het hele gezin. Dit zijn onze tips van de week.

Ritje op de minitrein in As

Voor een rit met een minitrein moet u op zondag naar As. In juli en augustus kan u daar alle zondagnamiddagen via een 1.300 meter smalspoortraject een treinrondritje maken door ...