Hamilton verovert polepositie in Silverstone, Vandoorne stelt opnieuw teleur

Lewis Hamilton heeft op het circuit van Silverstone tijdens een spannende kwalificatie de polepositie veroverd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende opnieuw een teleurstellende kwalificatie en reed de zeventiende tijd.

Na zijn zware crash tijdens de eerste oefensessie bleef de garage dicht bij Brendon Hartley. De Nieuw-Zeelander zijn wagen raakte ernstig beschadigd en geraakte uiteraard niet op tijd klaar voor de kwalificatie. Hartley zal de race morgen dan ook helemaal achteraan of vanuit de pitlane aanvatten.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie kregen we na enkele minuten al meteen een rode vlag. Lance Stroll was van de baan gegaan en belandde in de grindbak.

Nadat de sessie hervat werd zagen we enkele minuten later de tweede Williams-piloot spinnen en in de grindbak belanden, dit tot groot ongeloof bij Claire Williams en bij uitbreiding het ganse team. In tegenstelling tot Lance Stroll slaagde Sirotkin er wel in om nog uit de grindbak te geraken.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd al meteen tijdens Q1 uitgeschakeld. Vandoorne geraakte niet verder dan de zeventiende tijd terwijl teamgenoot Fernando Alonso wel kon doorstoten naar Q2.

Tijdens Q2 zagen we Lewis Hamilton de snelste tijd rijden. De Brit was een tiende sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari, al maakte de Duitser wel een foutje en kon hij dus eigenlijk sneller. De voorbode van een spannende strijd om de polepositie tijdens Q3?

Het was Lewis Hamilton die aanvankelijk tijdens de eerste run de voorlopig snelste tijd liet noteren. Sebastian Vettel dook in de Ferrari echter 57 duizendsten onder de tijd van Hamilton. Een voorlopige polepositie dus voor de Duitser, al volgde er uiteraard nog een tweede run en zowel Hamilton als Vettel maakten een klein foutje in hun rondje.

Tijdens zijn tweede poging verbeterde Hamilton zich naar 1:25.892, de absolute besttijd. Sebastian Vettel strandde op 44 duizendsten van Hamilton en ook Kimi Raikkonen deed het in de tweede Ferrari zeer goed. De Fin moest slechts 98 duizendsten toestaan. Valtteri Bottas en Max Verstappen vervolledigden de top vijf.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:25.892

2. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:25.936 +0.044

3. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.990 +0.098

4. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:26.217 +0.325

5. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.602 +0.710

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:27.099 +1.207

7. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:27.244 +1.352

8. FR Romain Grosjean Haas F1 1:27.455 +1.563

9. MC Charles Leclerc Sauber 1:27.879 +1.987

10. FR Esteban Ocon Force India 1:28.194 +2.302

Q2

11. DE Nico Hülkenberg Renault 1:27.901 +2.009

12. MX Sergio Perez Force India 1:27.928 +2.036

13. ES Fernando Alonso McLaren 1:28.139 +2.247

14. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:28.343 +2.451

15. SE Marcus Ericsson Sauber 1:28.391 +2.499

Q1

16. ES Carlos Sainz jr Renault 1:28.456 +2.564

17. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:29.096 +3.204

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:29.252 +3.360

19. CA Lance Stroll Williams geen tijd

20. NZ Brendon Hartley Toro Rosso geen tijd

