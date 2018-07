Gluren bij BV's: Sam De Bruyn laat in Oostende het kind naar boven komen

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Hoe zet je de vakantie met je kinderen goed in? Door meteen met het hele gezin een bezoekje aan Disneyland te brengen, moeten Kurt Rogiers en zijn vrouw gedacht hebben. De hitte namen ze er met veel plezier bij.

Start vd vakantie!!!#disneylandparis25 #family #holiday Een bericht gedeeld door Kurt Rogiers (@kurtrogiers) op 1 Jul 2018 om 3:43 (PDT)

Linde Merckpoel beleeft de tijd van haar leven op Werchter ... met haar papa, die overigens voor het eerst in zijn leven voet zet op een festivalweide. Van een primeur gesproken.

Hoi Werchter. Meet the Merckpoels. Een bericht gedeeld door Linde Merckpoel (@lindemerckpoel) op 5 Jul 2018 om 5:10 (PDT)

Heel wat BV's zoeken dezer dagen tropischer oorden op. Zo ook Adriaan Vanden Hoof, die net als Gert Verhulst, James Cook en Tanja Dexters heerlijk op Ibiza vertoeft. Feesten doet hij er echter niet, wel genieten van de prachtige omgeving, die meteen zijn innerlijke kunstenaar naar boven haalt.

#boompjestekenen #ibiza #azibi @janscheirs Een bericht dat is gedeeld door @ adriaanvandenhoof op 5 Jul 2018 om 3:51 (PDT)

Ook Tatyana Beloy bleef liever niet in België en trekt er een weekendje op uit. Zij koos voor een citytrip naar de Portugese stad Lissabon.

Met Tom Waes lijkt het twee weken na zijn ongeval tijdens een fietstochtje in Spanje alweer stukken beter te gaan. Hij toonde zijn litteken, dat volgens zijn artsen binnen een jaartje nog nauwelijks zichtbaar zal zijn. Meteen meldt hij ook dat hij vertrekkensklaar staat voor de opnames van de volgende Reizen Waes.

Radiopresentator Sam De Bruyn liet de exotische bestemmingen dan weer voor wat ze waren en trok naar onze Belgische kust, meer bepaald Oostende. En blijkbaar is hij een grote fan van onze koningin der badsteden.

Niet enkel Linde Merckpoel koos voor de weide van Werchter, ook Lize Ferryn brengt er haar weekend door. En daar botst ze ongetwijfeld op nog een hele resem aan muziekminnende BV's, zoals Gilles Van Bouwel die er op vrijdagavond de match van de Rode Duivels meevolgde op groot scherm.