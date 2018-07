Eerste massasprint in de Tour is prooi voor Gaviria (Quick Step), Froome én Quintana verliezen meteen tijd

Fernando Gaviria heeft Quick-Step Floors zaterdag de openingsetappe en de gele trui bezorgd in de 105e editie van de Tour de France. De 23-jarige Colombiaanse sprinter won na een bijzonder chaotische finale in de massasprint, voor wereldkampioen Peter Sagan en Marcel Kittel. Chris Froome, Nairo Quintana en Richie Porte verloren door valpartijen en pech tijd.

De openingsetappe ging van start in de Vendée, in het noordwesten van Frankrijk. De 176 Tour-deelnemers kregen een 201 kilometer lange etappe voorgeschoteld van startplaats Noirmoutier-En-L’Île naar Fontenay-le-Comte. Onder zomerse omstandigheden werden de renners omstreeks 11:15 in gang geschoten.

Ondanks de Côte de Vix op een dertigtal kilometer van de streep, was het reliëf de sprinters gunstig gezind. Een massasprint stond in de sterren geschreven, waardoor een klassiek koersverloop werd afgedraaid. Drie Fransen - Yoann Offredo, Jérôme Cousin en Kévin Ledanois - kregen een voorgift van maximaal vier minuten van het peloton, dat werd aangevoerd door het Belgische Quick-Step Floors in dienst van Gaviria. Zij kregen de steun van de ploegen van Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), Mark Cavendish (Dimension Data) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Een weinig verheffende etappe was het gevolg, met het peloton dat de vluchters perfect binnen schot wist te houden. Met nog 90 kilometer te gaan was de voorsprong gedaald naar twee minuten. Wat rumoer ontstond bij de tussensprint van de dag. Waar Cousin bij de koplopers de volle buit mocht pakken, was het Gaviria die in het peloton Jasper Stuyven en Arnaud Démare wist af te troeven.

De voorsprong van de koplopers slonk met het verstrijken van de kilometers. Inmiddels had Quick-Step Floors zich, met nog veertig kilometer te gaan volledig op kop gezet. Op de enige klim van de dag - de Côte de Vix (700 meter aan 4,2%) sprintte Ledanois naar het enige bergpunt. De 24-jarige Fransman verzekerde zich daarmee van de bolletjestrui. Hierop volgde er een wirwar van aanvallen in de kopgroep, waar de samenwerking volledig weg was. Uiteindelijk gaf Ledanois zich als eerste gewonnen, waarna hij werd ingelopen door het peloton.

Offredo en Cousin wilden van geen wijken weten, maar zagen het peloton, waar Tim Declercq nog altijd op kop buffelde, op 20 kilometer naderen tot een halve minuut. Een voorsprong die groot genoeg bleek om de laatste tussensprint van de dag, waar 3, 2 en 1 bonificatieseconden voor het oprapen lagen, te halen. Cousin vloerde er Offredo en in de achtergrond pakte de eerder ontsnapte Oliver Naesen de laatste seconde.

De nervositeit in het peloton steeg aanzienlijk, wat leidde tot een valpartij. Arnaud Démare was het belangrijkste slachtoffer. De Franse sprintkopman van Groupama-FDJ vervolgde met vertraging zijn weg, maar zag het heilloze van zijn missie in. Even later viel ook toptalent Egan Bernal. De Colombiaanse klimmer wist niet meer terug te keren vooraan. Ook de beloftevolle klimmer Pierre Latour moest een pak tijd prijsgeven. De chaos was nog niet voorbij, Chris Froome maakte eveneens een tuimelperte. De titelverdediger probeerde met man en macht de scheve situatie recht te zetten, en zag ondertussen Nairo Quintana langs de kant staan. De Colombiaan en wellicht grootste concurrent van de Brit kreeg af te rekenen met een lekke band. Quick-Step Floors had geen boodschap aan alle miserie, en reed in gestrekte draf naar de meet. Na een voorbeeldige lead-out kon Gaviria wereldkampioen Sagan overtuigend achter zich houden.

FERNANDO GAVIRIA



Zondag staat de tweede etappe op het programma, een rit over 182,5 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon.

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Col/QST) de 201km in 4u23:32 (gem. 45,762714km/u)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:00

3. Marcel Kittel (Dui/TKA) 0:00

4. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

5. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:00

6. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 0:00

7. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

8. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00

9. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:00

10. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:00

Stand:

1. Fernando Gaviria (Col/QST) de 201km in 4u23:22 (gem. 45,79167km/u)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:04

3. Marcel Kittel (Dui/TKA) 0:06

4. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:09

5. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:10

6. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:10

7. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 0:10

8. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:10

9. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:10

10. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:10