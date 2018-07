Nog nooit moest het Rode Kruis zoveel mensen verzorgen op Rock Werchter

“We hebben vrijdag de magische grens van 2.000 mensen die we moesten verzorgen op één dag overschreden”, zegt burgemeester van Rotselaar Dirk Claes, “2.048 personen kwamen langs voor verzorging. Nog nooit waren het er zoveel. Dat komt door de warmte.”

Op de eerste festivaldag van Rock Werchter, donderdag, hebben de 250 mensen van het Rode Kruis die elke dag actief zijn op het festival, 1.700 mensen verzorgd. Dat was al veel. Gisteren waren het er nog meer, 2.043. Dat is een record voor Rock Werchter, maar Kurt Anseeuw, provincieverantwoordelijke van de hulpdienst Vlaams-Brabant, nuanceert. “Zo’n aantal is niet abnormaal, als het warm is, hebben we altijd meer verzorgingen, dat is niet alleen hier, dat is overal zo. Naast de klassieke kleine verwondingen die we altijd hebben, komen de mensen dan binnen voor zonnebrand. Dat kan preventief zijn, als ze om zonnecrème komen, of achteraf, als ze al verbrand zijn.”

Het extra aantal verzorgingen had enkel met de warmte te maken, niet met het feestgedruis of drankverbruik tijdens en na het voetbal. Integendeel, “tijdens de match hebben we weinig mensen gezien. Iedereen was toen braaf naar het voetbal aan het kijken”, zegt Anseeuw.

Ziekenhuis

Van die meer dan tweeduizend mensen die binnenkwamen bij de hulpdiensten op het terrein zijn er achttien afgevoerd naar het ziekenhuis. “Op zo’n aantal mensen is dat weinig. Wij verwijzen hen dan door naar de radiologie voor een foto of om een bloedafname of soms is er ook een onderliggende medische aandoening waardoor ze naar het ziekenhuis moeten.” Twee Belgische bands hebben ondertussen het startschot van deze derde festivaldag gegeven: Millionaire in The Barn en Sons op het hoofdpodium, meteen twee uitstekende Belgische concerten, een voorbode van de meest Belgisch getinte festivaldag dit jaar in Werchter. Naast Millionaire en Sons komen er nog zes Belgische bands in actie: Todiefor, Angèle, Faces On TV, Emma Bale, blackwave, en Stikstof.

De absolute headliner is evenwel een internationale topper: Pearl Jam. “Deze zaterdag wordt de drukste dag van de vierdaagse, met het hoogste aantal bezoekers. Ook de parkings zullen allemaal vol geraken”, voorspelt burgemeester Claes.