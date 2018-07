Terwijl iedereen naar Frankrijk kijkt, wint Matej Mohoric de openingsetappe in Ronde van Oostenrijk

Brussel - Matej Mohoric heeft de openingsetappe van de Ronde van Oostenrijk (2.BC) op zijn erelijst bijgeschreven. De Sloveense kampioen van Bahrain Merida wist zaterdag in de dalende slotfase weg te rijden van het peloton en kwam solo over de meet. Zijn Italiaanse ploeggenoot Giovanni Visconti maakte het feest compleet, voor Nederlander Floris Gerts (Roompot-Nederlandse Loterij). Mohoric is ook de eerste leider. Frederik Backaert was de eerste Belg met een zesde plaats.

De openingsetappe van de 70e editie van de Ronde van Oostenrijk voerde de renners over een afstand van 152,8 kilometer, met start en aankomst in Feldkirch. Al vroeg in de koers wist een kopgroep van zes renners weg te rijden. Aqua Blue Sport-renner Aaron Gate kreeg de Italiaan Mauro Finetto (Delko Marseille Provence-KTM), de Duitser Timon Loderer (Team Hrinkow Advarics Cycleang), de Oostenrijker Matthias Krizek (Team Felbermayr-Simplon Wels), de Italiaan Davide Orrico (Team Vorarlberg Santic) en de Hongaar János Pelikán (My Bike-Stevens) mee.

Het peloton had echter geen zin om de kopgroep te veel voorsprong te geven. De maximale voorgift kwam niet hoger dan twee minuten. Het was vooral Bahrain Merida - met een sterrencontingent aan de start - dat het kopwerk deed in de achtervolging.

Met nog 25 kilometer te gaan, werd de kopgroep opgeslokt door het peloton. Dit was het sein voor meerdere renners om een aanval te plaatsen, maar niemand wist een interessant gaatje te slaan.

Tot het moment dat Antonio Nibali, broer van, zijn versnelling plaatste. Hij kreeg thuisfavoriet Riccardo Zoidl, recent nog winnaar van Le Tour de Savoie Mont Blanc, mee als passagier. Ook dit tweetal werd weer ingerekend. Hierdoor gingen we met een compacte groep naar de slotfase. Het was uiteindelijk waaghals Matej Mohoric die de dalende finale als snelste wist te af te leggen. De Sloveen van Bahrain Merida kwam met een kleine bonus over de finishstreep in Feldkirch, voor ploeggenoot Giovanni Visconti en Nederlander Floris Gerts.

Zondag gaat de Ronde van Oostenrijk verder met een 181,5 kilometer lange etappe van Feldkirch naar Fulpmes/Telfes.