De nieuwste jeanstrend? Draag je jeans ondersteboven

Het voorbije jaar werden de meest bizarre jeanstrends na elkaar gesignaleerd: van een jeansbroek die slechts uit enkele flarden jeans bestaat tot een jeans met slechts één pijp. En nu is er dus ook de upside down jeans, die je ondersteboven draagt. Zo zitten de tailleband, de broekzakken en de riemlussen aan je enkels in plaats van rond je middel.

Je vraagt je misschien af waarom je jouw jeans ondersteboven zou dragen? Wel, omdat het een nieuwe jeanstrend is die overal op het internet opduikt. Bij deze jeansbroeken, shorts of rikjes zit alles ondersteboven. De tailleband, de riemlussen en de broekzakken bengelen daarbij om je enkels of rond je billen in plaats van rond je taille.

Bizar? Absoluut. Maar deze trend sluit ook naadloos aan bij die andere vreemde trend waarbij je je bikini ondersteboven draagt. De wereld op zijn kop.

