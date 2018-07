BK ATLETIEK. Berings, Zagré en Thiam plaatsen zich voor hordefinale, geen EK-limieten op 400 meter

Brussel - Eline Berings, Anne Zagré en Nafi Thiam hebben zich zaterdag op het BK atletiek in Brussel vlot geplaatst voor de finale van de 100 meter horden op zondag. Alle reeksen werden met tegenwind afgewerkt, maar Berings deed het met 13.06 toch nog goed. Thiam en Zagré klokten 13.68 en 13.69.

Zagré, Belgisch recordhoudster met 12.71, heeft een beste seizoensstijd van 13.19. Ze is nog niet geplaatst voor het EK in Berlijn, want daarvoor is 13.12 nodig. De Brusselse liep in het voorseizoen een knieblessure op. “De vorm is er gewoon nog niet, dat is duidelijk. Maar het gevoel is wel al iets beter dan een week geleden”, sprak Zagré. “Ik kan niet meer doen dan alles geven op training. Of mijn achterstand nog weg te werken valt is af te wachten, maar ik geloof erin.”

Ook mentaal heeft Zagré het de laatste maanden niet altijd makkelijk gehad. “Nu heb ik geen pijn meer, maar het is niet evident geweest om steeds de moed erin te houden, als je zelfs pijn hebt als je gaat slapen. Ik loop nog de finale morgen, en nadien Luik en Heusden. Het EK kan nog altijd, maar ik moet me niet te veel met Berings vergelijken. Zij is in supervorm.”

Bij Thiam het omgekeerde verhaal van Zagré. De zevenkampster had een slecht gevoel, maar was blij met de chrono. “Ik rateerde een horde, en vanaf dan was ik volledig het ritme kwijt. In principe ga ik van start in de finale, maar het is een beetje afwachten hoe de timing uitkomt in combinatie met het verspringen zondag. Op training gaat het verspringen erg goed. Ik hoop de komende weken op een persoonlijk record, en dan gaat automatisch ook het Belgisch record eraan.” Het persoonlijk record van Thiam staat op 6m62, het Belgisch record op 6m63.

Geen EK-limieten in sterk bezette kwalificaties 400 meter

Kevin Borlée heeft zaterdag in de reeksen van het BK atletiek in Brussel de snelste tijd neergezet op de 400 meter. Hij liep in zijn eerste wedstrijd van het seizoen naar 46.20, voor het EK in Berlijn is 45.89 nodig.

De tweede tijd ging in Brussel naar Dylan Borlée, die 46.28 klokte. Ook hij is nog op zoek naar de EK-limiet. Robin Vanderbemden, die al voor het EK geplaatst is op de 200 meter, liep zaterdag de derde tijd met 46.39. Julien Watrin, eveneens een vast lid van de Belgian Tornados, klokte 47.23. Jonathan Borlée loopt dit weekend de 200 meter. Ook hij is nog niet geplaatst voor Berlijn.

Kevin Borlée liep in april een blessure op aan de hamstrings, waardoor hij pas dit weekend, bijna drie maanden later dan gepland, aan zijn seizoen begint. “Tot 250 meter voelde het heel soepel en sterk, maar het einde was zwaar”, reageerde hij. “Ik heb enorm veel specifieke trainingen gemist, en dat merk je.” Met de EK-limiet wil de Europese kampioen van 2010 niet te fel bezig zijn. “Ik denk daar niet aan, we zien wel. Ik voel dat ik nog geen wedstrijden in de benen heb. Het zal nog wel sneller gaan binnenkort, dat voel ik, maar ik heb nog geen idee aan welke wedstrijden ik nog zal deelnemen. Eerst de BK-finale van morgen.”