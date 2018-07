Zo hard hebben we gevierd: overwinning Rode Duivels veroorzaakte mini-aardbeving

De legendarische overwinning van onze Rode Duivels tegen Brazilië heeft vrijdagavond mening feestgedruis veroorzaakt in ons land. De vreugde was zelfs zo groot dat ze voor een aardbevinkje heeft gezorgd. Dat blijkt uit een tweet van de dienst seismologie van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

In het bericht dat seismologie.be zaterdagochtend op Twitter gooide, is duidelijk te zien dat er op het einde van de match een duidelijke piek is in de trillingen. Dat betekent dus dat er overduidelijk goed gefeest en gejuicht is in ons land na de overwinning.

Benieuwd wat dat tijdens de halve finale tegen Frankrijk gaat geven!