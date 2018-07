De nare tourherinneringen van Marc Wauters: “Het leek alsof we over bruine zeep koersten”

Le Passage du Gois, een stuk waddengebied, dat bij eb dagelijks vier uur openstaat voor het verkeer. In 1999 besloot de Tourorganisatie deze 4,5 kilometer lange oversteek van het eiland Noirmoutier naar Beauvoir-sur-Mer op te nemen in de tweede etappe naar Saint-Nazaire. Een keuze voor spektakel die niet zonder gevolgen bleef. Ongeacht een grondige schoonmaakbeurt zorgde het achtergebleven zeewier ervoor dat de doortocht van het peloton uitmondde in een slachtveld. De Zwitser Alex Zülle, opgehouden door alle chaos, verloor die dag 6’10”. Ook Rabobank-kopman Michael Boogerd mocht inpakken, net zoals zijn trouwe luitenant Marc Wauters. “Ik zie dat de Tourorganisatie Le Passage du Gois zaterdag - letterlijk - links laat liggen. Dat bewijst dat de ASO geleerd heeft uit zijn fouten. Maar excuses voor die dwaze zet heb ik nooit ontvangen”, haalt Wauters de schouders op.

