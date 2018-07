Van Uytvanck blijft schitteren en staat in achtste finales van Wimbledon

Alison Van Uytvanck (WTA-47) is in bloedvorm op het Londense gras van Wimbledon. Na haar stunt tegen Mugurza was ze in de derde ronde in twee sets te sterk voor de Estse Anett Kontaveit (WTA-27). De 24-jarige Van Uytvanck haalde het in de derde ronde in twee sets van de Estse Anett Kontaveit (WTA 27): 6-2 en 6-3 na 1 uur en 15 minuten.