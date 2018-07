Verdachte doodgeschoten bij overval op juwelier

Gent -

Bij een overval op een juwelier in de Gentse deelgemeente Oostakker is zaterdagmiddag een verdachte om het leven gekomen. Dat werd uit goede bron vernomen en de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt het bericht. De politie is op zoek naar nog een andere verdachte en zet de grote middelen in, waaronder een helikopter.