Van der Poel blijft domineren: na Nederlandse titel op de weg wint hij nu WB-cross mountainbike

Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) steekt in bloedvorm. Vorige week kroonde hij zich dik verdiende tot Nederlands kampioen op de weg, vandaag was hij de sterkste in de Wereldbekercross mountainbike in het Italiaanse Val di Sol. Daar won hij in de nieuwe XCC-discipline, oftewel de short track. Het is zijn tweede overwinning op drie races in die discipline.