Onze man in Rusland legt uit: Daarom winnen we dinsdag van Frankrijk

De Rode Duivels zijn afgelopen nacht opnieuw in Moskou geland na een bewogen avond in Kazan. Overmorgen trekken ze naar Sint-Petersburg voor de halve finale tegen Frankrijk. Les Bleus zullen de Belgen zeker niet overschatten na de stuntzege tegen Brazilië. Wie is favoriet en waarom? Onze man in Rusland zet de plus en min van de Rode Duivels op een rij.