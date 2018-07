Zware crash tijdens laatste oefensessie GP van Groot-Brittannië, Hamilton snelste

De laatste oefensessie voor de GP van Groot-Brittannië werd gekenmerkt door een enorme crash voor Brendon Hartley. Lewis Hamilton reed de snelste tijd, Stoffel Vandoorne reed de achttiende tijd.

Met heel wat zon en in de twintig graden waren het op het circuit van Silverstone ideale weersomstandigheden voor de laatste oefensessie. We kregen echter al snel een rode vlag omdat Brendon Hartley in zijn Toro Rosso was gecrasht.

De Nieuw-Zeelander crashte erg zwaar maar liet het team weten dat hij 'oké' was. Hartley zelf trof geen schuld aan de crash. Op bovenstaand beeld is duidelijk te zien dat de ophanging links vooraan zijn wagen het plots begaf tijdens het aanremmen voor een bocht.

That was a scary moment...



?? Red Flag still in force#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/KLfHfWhwlV — Formula 1 (@F1) July 7, 2018

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die de snelste tijd liet noteren, voor Kimi Raikkonen in de Ferrari. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed slechts de achttiende tijd.

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:26.722 0

2. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.815 +0.093 0

3. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:27.364 +0.642 0

4. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:27.851 +1.129 0

5. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.012 +1.290 0

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:28.018 +1.296 0

7. MC Charles Leclerc Sauber 1:28.146 +1.424 0

8. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:28.418 +1.696 0

9. FR Romain Grosjean Haas F1 1:28.554 +1.832 0

10. SE Marcus Ericsson Sauber 1:28.814 +2.092 0

11. FR Esteban Ocon Force India 1:28.917 +2.195 0

12. MX Sergio Perez Force India 1:29.066 +2.344 0

13. ES Fernando Alonso McLaren 1:29.070 +2.348 0

14. DE Nico Hülkenberg Renault 1:29.094 +2.372 0

15. ES Carlos Sainz jr Renault 1:29.133 +2.411 0

16. CA Lance Stroll Williams 1:29.829 +3.107 0

17. RU Sergey Sirotkin Williams 1:29.984 +3.262 0

18. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:30.004 +3.282 0

19. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:30.050 +3.328 4

20. NZ Brendon Hartley Toro Rosso geen tijd 3

