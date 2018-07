Stefano Gabbana beledigt nu de Kardashians: “Ze zijn de goedkoopste mensen ter wereld”

Nadat Stefano Gabbana eerder al flink uithaalde naar Selena Gomez en Elton John, is de voltallige Kardashianclan nu het volgende slachtoffer van de modeontwerper geworden. In een reactie op een foto op Instagram Stories noemde hij hen terloops "de goedkoopste mensen ter wereld".

In juni kwam Stefano Gabbana zwaar onder vuur te liggen nadat hij Selena Gomez "echt lelijk' noemde, maar dit weerhield de modeontwerper van Dolce & Gabbana er niet van om opnieuw een controversiële uitspraak te posten op Instagram. Ditmaal reageerde hij als volgt op een familiefoto van de Kardashians op Instagram Stories: "Ze zijn de goedkoopste mensen ter wereld”.

Volgens het tijdschrift Harper’s Bazaar Australië werd dit nieuwtje door het gevreesde Instagramaccount Diet Prada ontdekt, die het meteen in zijn Stories publiceerde. Hoewel Stefano Gabbana de controverse nooit schuwt, is deze recente aanval toch behoorlijk opmerkelijk. Kris Jenner is een grote fan van het Italiaanse modemerk en Kendall Jenner liep zelfs al modeshows voor het ontwerpersduo. En enkele dagen geleden poseerde zijn partner Domenico Dolce zelfs nog gewillig met Kourtney Kardashian op de foto.