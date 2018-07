Asos creëert collectie voor rolstoelgebruikers

De webshop Asos, die geprezen wordt om zijn inclusieve mode, heeft een rolstoelvriendelijke collectie op de markt gebracht. Samen met de Britse paralympisch atlete Chloe Ball-Hopkins ontwierp het bedrijf een waterresistente jumpsuit, compleet aangepast aan de noden van rolstoelgebruikers.

In het verleden ging Asos al samenwerkingen aan met organisaties die de holebigemeenschap vertegenwoordigen, maakte het gebruik van modellen met een maatje meer en plaatste het ongetoucheerde foto's van modellen op zijn webshop. Daardoor wordt het wereldwijd beschouwd als een pionier voor inclusieve mode en dankzij zijn meest recente collectie voor rolstoelgebruikers krijgt het opnieuw heel wat lof toebedeeld.

Het bedrijf sloeg de handen in elkaar met de Britse paralympisch atlete Chloe Ball-Hopkins en ontwierp een speciale outfit, bestaande uit een jasje en een broek, die aan elkaar geritst kan worden tot een waterresiste jumpsuit. De zoom is achteraan langer gemaakt, voor een beter zitcomfort, en dankzij de rits is het kledingstuk gemakkelijk aan en uit te trekken voor rolstoelgebruikers.

Volgens de Britse televisiezender nam Chloe Ball-Hopkins zelf het initiatief in handen voor deze collectie. Ze stuurde Asos een mail met haar idee, nadat ze kleddernat raakte tijdens een muziekfestival in 2017, omdat ze geen geschikte kleding ter beschikking had. De paralympisch atlete maakte het nieuws over de collectie zelf bekend via Twitter.

So over the last several months I have been working with @ASOS to create a fashionable, yet practical waterproof all in one! Not just for people like me in a chair but for anyone. It's about making fashion accessible! So what should be next?! https://t.co/1gzzkRlED9 pic.twitter.com/7yS57QEmpD — Chloe Ball-Hopkins (@chloe_ballhopzy) 4 juli 2018

En Chloe Ball-Hopkins is zeker niet de enige die enthousiast is hierover. De schrijfster Samantha Renke, die zelf in een rolstoel zit, reageerde als volgt in de Britse krant Metro: "Mode staat voor individualiteit, zelfvertrouwen, creativiteit en zelfexpressie. Desondanks word ik zelf niet vertegenwoordigd in de modewereld. Er zijn geen etalagepoppen in rolstoel, in magazines prijken geen rolstoelmodellen, tot merken zoals Asos, River Island en Tommy Hilfiger daar verandering in brachten. Eindelijk zie ik mezelf wel vertegenwoordigd. Daarop heb ik jaren gewacht."