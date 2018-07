De weg naar de finale is niet lang meer: zo ziet het parcours van de Rode Duivels er nog uit

De finale lonkt meer dan ooit. De Rode Duivels gooien hoge ogen op het WK in Rusland. Na de onwaarschijnlijke comeback tegen Japan troefde het nu Brazilië af. Voor de halve finale trekken de Duivels naar Sint-Petersburg, waar dinsdag Frankrijk voor de bijl moet. Hoe ziet het parcours er verder uit?

Meteen na de wedstrijd trokken de Rode Duivels, zoals na elke partij in een andere stad dan Moskou, meteen met het vliegtuig richting de hoofdstad. Bij het krieken van de dag zetten de Belgische gelden daar voet aan grond. De Bruyne en co treffen dinsdag Frankrijk en hebben dus meer dan drie volle dagen om te herstellen van een slopende kwartfinale. In het trainingscentrum in Dedovsk zullen ze proberen een tactisch plan uit te stippel om ook Les Bleus te verrassen. Vandaag/zaterdag zijn er alvast een media-activiteiten gepland. De Duivels krijgen rust.

Dinsdag 20u - Sint-Petersburg

Als de Duivels in de andere tabelhelft hadden gezeten, konden ze rustig in Moskou blijven. Maar dankzij het prachtige doelpunt van Adnan Januzaj (en wie rouwt daar nu nog om?) moeten de Belgen op en af reizen. Na Rostov en Kazan staat Sint-Petersburg op het programma, de stad waar Axel Witsel thuis is. In de gloednieuwe Zenit Arena nemen de buren van België en Frankrijk het dan tegen elkaar op.

Zaterdag 16u - Sint-Petersburg

Heel het land hoopt dat dit gewoon een trainingsdag wordt. De troostingsfinale vindt - net als de halve finale - plaats in de blinkende Zenit Arena. De generatie van Mexico ‘86 moest in de strijd om het brons destijds zijn meerdere erkennen in… , mits een zege hier zetten de troepen van Martinez het beste resultaat ooit neer op een WK. Sowieso hebben ze al een evenaring van de vierde plek.

Zondag 17u - Moskou

Daar droomt nu zowat elke Belg van. Amper één wedstrijd zijn we verwijderd van waar een meerderheid van de fans vooraf niet in geloofde: de WK-finale. Gezien de andere tabelhelft zullen de Rode Duivels - als het na Brazilië ook Frankrijk uitschakelt - favoriet zijn. Op papier zijn Engeland en Kroatië de sterkste landen die het in de mogelijke finale kan treffen. Sterke teams, maar Brazilië en Frankrijk worden toch hoger ingeschat.

De finale vindt plaats in het Luzhniki Stadion in Moskou. Daar speelden de Duivels nog niet tijdens dit toernooi, wel in het Spartak Stadion in de hoofdstad. De Fransen kennen het stadion al wel, na de salonremise tegen Denemarken (0-0) in de groepsfase. Eén keer daar spelen is genoeg, denken we dan. En de Belgen speelden er nog niet. Zondag dan?