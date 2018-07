Alleen voor durvers: een taco met guacamole én vogelspin

Een Mexicaanse taco met guacamole, een schijfje limoen én een vogelspin. Dat is het nieuwe gerechtje op een marktje in Mexico-stad.

Edith Torres, de eigenaar van het eetkraampje, zei dat het idee afkomstig was van een buitenlandse klant die haar vroeg om een tarantula-taco na het proeven van een schorpioen. Edith ging op onderzoek uit hoe ze dit speciaal gerechtje kon klaarmaken. Op een tarantulaboerderij in Veracruz kon ze de spinnen kopen en leerden ze haar hoe ze de vogelspinnen moet bereiden. Sindsdien staat het op het menu op de markt in Mexico-Stad. Echte durvers kunnen de delicatesse proeven voor ongeveer 21 euro.